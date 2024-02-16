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Фінський БТР на службі в морській піхоті ЗСУ: що він може (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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За легендою тренування, українські військові на бронетранспортері Panssari-Sisu висунулися на вогневий рубіж Новина оновлена 16 лютого 2024, 11:05
За легендою тренування, українські військові на бронетранспортері Panssari-Sisu висунулися на вогневий рубіж. Фото Морська піхота / UA Marines

Цей бронетранспортер вже рятував життя українських захисників

Україна використовує для оборони від Росії чималу кількість західного озброєння, отриманого різними шляхами. Серед таких шестиколісний бронетранспортер фінського виробництва Sisu XA-180 (інша назва Panssari-Sisu). Це основний бронетранспортер фінської армії, що був розроблений у 90-х роках.

Такі фінські колісні бронетранспортери отримали морпіхи ЗСУ. Зокрема особовий склад один з одного з підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 1 ОБМП демонстрували навички взаємодії з бронетехнікою під час тренування на полігоні в грудні 2022 року. Цей БТР вже встиг врятувати життя українським військовим, переживши обстріл та підрив на міні.

Характеристики БТР Sisu XA-180

  • Озброєння — великокаліберні кулемети НСВТ або M2 Browning
  • Екіпаж — двоє людей
  • Десант — понад 10 бійців
  • Товщина бронелиста в лобовій частині — 10 мм.
БТР Sisu XA-180
БТР Sisu XA-180

Має амбразури для стрільби із стрілецької зброї та спостережні віконця з бронескла. Двері для десанту розташовані в кормовій частині.

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#Фінляндія #Зброя #БТР