Фінський БТР на службі в морській піхоті ЗСУ: що він може (фото, відео)

Цей бронетранспортер вже рятував життя українських захисників

Україна використовує для оборони від Росії чималу кількість західного озброєння, отриманого різними шляхами. Серед таких шестиколісний бронетранспортер фінського виробництва Sisu XA-180 (інша назва Panssari-Sisu). Це основний бронетранспортер фінської армії, що був розроблений у 90-х роках.

Такі фінські колісні бронетранспортери отримали морпіхи ЗСУ. Зокрема особовий склад один з одного з підрозділів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та 1 ОБМП демонстрували навички взаємодії з бронетехнікою під час тренування на полігоні в грудні 2022 року. Цей БТР вже встиг врятувати життя українським військовим, переживши обстріл та підрив на міні.

Характеристики БТР Sisu XA-180

Озброєння — великокаліберні кулемети НСВТ або M2 Browning

Екіпаж — двоє людей

Десант — понад 10 бійців

Товщина бронелиста в лобовій частині — 10 мм.

БТР Sisu XA-180

Має амбразури для стрільби із стрілецької зброї та спостережні віконця з бронескла. Двері для десанту розташовані в кормовій частині.

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