"Вундерваффе" из Тирасполя – "Шмель" из Приднестровья

Самоделка может принять участие в боях с ВСУ, правда недолго

Возможное присоединение к РФ непризнанной Приднестровской республики, заставляет присмотреться к состоянию "вооруженных" сил молдавских сепаратистов. Находящиеся в состоянии блокады на отторгнутой у Молдавии территории, российские военные создают на месте самодельные образцы военной техники, используя для этого все, что имеется под рукой.

Как пишет военный эксперт Андрей Харук, не имея связи с внешним миром посредством "гуманитарных конвоев", способных доставлять в Приднестровье военную технику, россияне вынуждены переделывать специальную инженерную технику. Речь идет о бронетранспортере, сделанном на базе гусеничного минного заградителя ГМЗ-3.

БТРГ Шмель

Сам ГМЗ-3, принятый на вооружение Советской армии в 1984 году это достаточно большая машина длиной свыше 9 метров и боевой массой 28,5 тонн, чья задача — ставить противотанковые мины на поверхность и с углублением в грунт.

Для переработки в БТР из ГМЗ-3 убрали инженерное оборудование, переделали верхнюю часть корпуса, вместо пулемета Калашникова установили 12,7-мм пулемет А-12,7 на примитивной установке с ручной наводкой. В итоге экипаж БТР состоит, вероятно, из трех человек, а внутри достаточно места для десятка бойцов, правда двери для них одностворчатые и узкие – одновременно сойти может только один боец.

Высадка десанта из БТРГ Шмель

"Что же получилось у приднестровцев? Большая машина со слабеньким вооружением, противопульной броней, нет никаких свидетельств о попытках усилить защищенность по сравнению с базовой машиной, неудобна для спешивания и достаточно массивна", — резюмирует Андрей Харук.

Впервые БТР на базе ГМЗ-3 были продемонстрированы в 2015 году и изготовлено их было около 10 штук. Данная техника получила название БТРГ-127 "Шмель", то есть бронетранспортер "гусеничный", а "127" отсылает к калибру пулемета.

БТРГ Шмель - тактико-технические показатели

Нужно отметить, что в Приднестровье находится крупнейший склад боеприпасов в Европе — арсенал в селе Колбасна Рыбницкого района, который хранит в себе порядка 20 тысяч тонн боеприпасов. В зависимости от веса боеприпасов, эти 20 тысяч тонн эквивалентны 1 млн единиц снарядов 120-мм танкового орудия, или 500 тысячам снарядов к 152-мм гаубице или 350 тысячам реактивным снарядов к 122-мм РСЗО "Град".

Тем временем российские оккупанты на передовой продолжают создавать различные "самоделки", которые в боях против ВСУ живут обычно недолго.