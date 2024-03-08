Намагаються наступати, але…: у 3 ОШБр розповіли, як і чим воюють росіяни на Авдіївському напрямку

Сили оборони контролюють ситуацію, яка залишається складною на цій ділянці фронту

Російські війська намагаються й надалі наступати на Авдіївському напрямку, користуючись перевагою у кількості особового складу та техніки, але не можуть прорвати лінію оборони. У них вже вичерпано сили з досягнення оперативних успіхів.

Збройні сили України (ЗСУ) відбивають атаки та беруть у полон солдатів ворожої армії. Серед них багато новачків, які ще не мають бойового досвіду, про що майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) Родіон Кудряшов розповів "24 каналу".

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Росіяни намагаються наступати на Авдіївському напрямку

"За моїм баченням та з огляду на темп інтенсивності бойових дій зі сторони противника, ворог вже вичерпав сили щодо досягнення оперативних успіхів", — сказав Кудряшов.

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається тяжкою, але контрольованою. Сили оборони не дають ворогові обвалити фронт, і навіть регулярно беруть у полон бійців ЗС РФ.

Більшість військовополонених — новачки без бойового досвіду. Їх командування ворожої армії кидає на передову без належної підготовки. Вони на фронті опинилися наприкінці 2023 чи на початку 2024 року.

Яку техніку використовують російські війська

Кудряшов зазначив, що у ворога багато техніки. На Авдіївському напрямку він застосовує "спадщину Радянського Союзу": БМП-1 та БМП-2, РСЗВ "Град", танки Т-72, самохідна гаубиця 2C19 "Мста-С".

З більш сучасною технікою складніше. Наприклад, БМП-3 ворог вже не використовує близько біля фронту. Є в окупаційних військ багі, але росіянам не вдається ефективно застосовувати цей транспорт.

"Вони заїжджають на заздалегідь підготовлені мінні загородження та розлітаються по українських полях в різні напрямки. Противник використовує свою перевагу щодо великої кількості техніки, але результату в форматі оперативних успіхів немає", — сказав майор ЗСУ.

Нагадаємо, що після відходу української армії з Авдіївки в ніч проти 17 лютого росіяни на куражі намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Їм навіть удалося захопити кілька сіл, але величезною ціною. Втім, росіяни не зважають на втрати.

Ситуацію на Авдіївському напрямі вдалось стабілізувати наприкінці лютого, про що заявляв бригадний генерал Олександр Тарнавський. Він зазначив, що навіть за таких важких боїв вдається брати в полон солдат ворожої армії.

В останні дні кількість атак суттєво знизилася, але Авдіївський напрямок залишається однією з найскладніших ділянок фронту. Почастішали спроби прорвати оборону ЗСУ на Запорізькому напрямі. Росіяни хочуть "зрізати" Роботинський виступ, але без успіху.

Раніше "Телеграф" назвав найважчі райони на Бахмутському напрямі. Ворог не втрачає надії просунутися, але регулярно отримує "по зубах". Нещодавно туди відправили підкріплення для окупаційних військ.