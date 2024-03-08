Пытаются наступать, но…: в 3 ОШБр рассказали, как и чем воюют россияне на Авдеевском направлении

Силы обороны контролируют ситуацию, которая остается сложной на этом участке фронта

Российские войска пытаются и дальше наступать на Авдеевском направлении, пользуясь преимуществом в количестве личного состава и техники, но не могут прорвать линию обороны. У них уже исчерпаны силы по достижению оперативных успехов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбивают атаки и берут в плен солдат вражеской армии. Среди них многие новички и еще не имеют боевого опыта, о чем майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Родион Кудряшов рассказал "24 каналу".

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Россияне пытаются наступать на Авдеевском направлении

"По моему видению и учитывая темп интенсивности боевых действий со стороны противника, враг уже исчерпал силы по достижению оперативных успехов", — сказал Кудряшов.

Ситуация на Авдеевском направлении остается тяжелой, но контролируемой. Силы обороны не дают врагу обвалить фронт, а также регулярно берут в плен бойцов ВС РФ.

Большинство из военнопленных — новички без боевого опыта. Их командование вражеской армии бросает на передовую без должной подготовки. Они на фронте оказались в конце 2023 или в начале 2024 года.

Какую технику используют российские войска

Кудряшов отметил, что у врага много техники. На Авдеевском направлении он применяет "наследие Советского Союза": БМП-1 и БМП-2, РСЗО "Град", танки Т-72, самоходная гаубица 2C19 "Мста-С".

С современной техникой сложнее. Например, БМП-3 враг уже не использует в близости у фронта. Есть у оккупационных войск и багги, но россиянам не удается эффективно применять этот транспорт.

"Они заезжают на заранее подготовленные минные заграждения и разлетаются по украинским полям в разные направления. Противник использует свое преимущество по большому количеству техники, но результата в формате оперативных успехов нет", — сказал майор ВСУ.

Напомним, что после отхода украинской армии с Авдеевки в ночь на 17 февраля россияне на кураже пытались штурмовать позиции Сил обороны. Им даже удалось захватить несколько сел, но огромной ценой. Впрочем, россияне не считаются с потерями.

Ситуацию на Авдеевском направлении удалось стабилизировать в конце февраля, о чем заявлял бригадный генерал Александр Тарнавский. Он отметил, что даже при таких тяжелых боях удается брать в плен солдат вражеской армии.

В последние дни количество атак существенно снизилось, но Авдеевское направление остается одним из самых сложных участков фронта. Участились попытки прорвать оборону ВСУ на Запорожском направлении. Россияне хотят "срезать" Роботинский выступ, но безуспешно.

Ранее "Телеграф" назвал самые тяжелые районы на Бахмутском направлении. Враг не теряет надежды продвинуться, но регулярно получает "по зубам". Недавно туда было отправлено подкрепление для оккупационных войск.