Ситуация тяжелая: в DeepState рассказали о боях возле Авдеевки и показали актуальную карту

Враг продолжает давить на ВСУ

Последние дни российские оккупанты не прекращают атаковать западнее Авдеевки. Враг активизировался на нескольких участках возле города.

Об этом сообщили аналитики DeepState. Один из основных ударов врага идет на северную часть Бердичев.

"Там противник хочет установить контроль для вытеснения Сил обороны в западную часть села. В Орловке же враг давит в восточной части села, чтобы полностью им овладеть и проводить диверсионные удары южнее Семеновки", — говорится в сообщении.

В то же время аналитики подчеркивают тяжелую ситуацию в селе Тоненькое. По их данным, здесь давление идет с юга и севера населенного пункта. При этом врага удалось выбить из тех домов, где они вешали свои тряпки.

"Конечно, сейчас уже полным ходом началось создание нормальных укрепленных оборонных рубежей, но на этом участке они должны были быть подготовлены заранее. А сегодня ребятам приходится платить собственными кровью и жизнями, чтобы выиграть это драгоценное время для построения "подготовленных рубежей", — подчеркнули в DeepState.

Напомним, эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиана Репке сообщил, что украинские военные вытеснили оккупантов из села Тоненькое Донецкой области к западу от Авдеевки. ВСУ вернули полный контроль над населенным пунктом.