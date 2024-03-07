Становится все горячее: в ВСУ назвали еще одно направление, где ситуация обострилась (карта)

Россияне значительно увеличили число штурмовых атак на этом участке фронта

ВСУ сообщили, что еще на одном из отрезков фронта становится "горячо". Речь идет об Ореховском направлении.

Об этом спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий. Подробностями он поделился в эфире телемарафона.

"И я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховский. Там, где враг пытается срезать Роботинский выступ. Если в предыдущие дни и недели там было иногда вообще 0 штурмовых действий противника в сутки, иногда 1-3, максимум 5, то за вчерашние сутки здесь зафиксировано 16 атак противника западнее села Вербовое и в районе села Работино", — рассказал он.

По словам спикера, здесь противник развивает активность подобно той, которую он уже пробовал в середине февраля. Тогда ВСУ смогли дать отпор российским оккупантам.

"Сейчас он там делает какие-то новые наступательные попытки. И чем больше враг наступает, тем больше мы уничтожаем его живую силу и технику", — добавил Лиховий.

Он добавил, что на Запорожском направлении враг пытается наступать квадроциклами. "Вот за вчера еще уничтожены еще два квадроцикла", — рассказал военный.

Напомним, что военные называют обстановку на Таврическом направлении сложной, но контролируемой.

Из общего количества боевых столкновений на всей линии фронта в Украине за минувшие сутки подавляющее большинство этих столкновений приходится именно на операционную зону ОСГВ "Таврия".

Лиховий говорит, что общие потери оккупантов за минувшие сутки в операционной зоне ОСГВ "Таврия" составили 389 человек — это вместе убитыми и ранеными. 54 единицы техники: 3 танка, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ, 17 автомобилей, 3 единицы спецтехники.

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинские военные вытеснили оккупантов из села Тоненькое Донецкой области к западу от Авдеевки. ВСУ вернули полный контроль над населенным пунктом.