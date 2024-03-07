Сколько еще Россия может вести такую войну с Украиной: в НАТО назвали срок
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В Кремле хотят только капитуляции Украины, в ВСУ на такое не согласны
Война в Украине продолжается уже третий год, при этом у Москвы есть ресурсы, чтобы безболезненно продолжать это противостояние столько же времени. При этом интенсивность боевых действий не изменится.
Такой прогноз сделала военная разведка Литвы (страна является членом НАТО — ред.,). Подробности сообщает агентство Reuters.
"Если вы посмотрите на то, что сегодня есть в России, например стратегический резерв, техника, боеприпасы, вооружение, — она может вести ее при нынешнем напряжении в течение двух лет", — отметил глава разведки Литвы Элегиус Павлавичюс.
Ведь Кремль ясно дал понять, что единственной целью переговоров, на которые он согласится, является капитуляция Украины. В свою очередь украинцы так же ясно дали понять, что и дальше будут сопротивляться захватчикам.
По прогнозам разведки, интенсивность войны будет в том числе зависеть и от "поддержки российских вооруженных сил со стороны таких государств, как Иран и Северная Корея".
Ранее "Телеграф" рассказал, какие рычаги влияния на Россию до сих пор не задействованы и чего ожидать от третьего года войны. Свое мнение по этому поводу высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.