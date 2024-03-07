Скільки ще Росія може вести таку війну з Україною: у НАТО назвали термін

У Кремлі хочуть лише капітуляції України, в ЗСУ на таке не згодні

Війна в Україні триває вже третій рік, при цьому у Москви є ресурси, щоб бізболісно продовжувати це протистоянняще стільки ж часу. При цьому інтенсивність бойових дій не зміниться.

Такий прогноз зробила військова розвідка Литви, що є членом НАТО. Подробиці повідомляє агенція Reuters.

"Якщо ви подивитеся на те, що сьогодні є в Росії, як-от стратегічний резерв, техніка, боєприпаси, озброєння, — вона може вести її за нинішньої напруги впродовж двох років", — зазначив голова розвідки Литви Елегіюс Павлавічюс.

Адже Кремль цілком ясно дав зрозуміти, що єдиною метою переговорів, на які він погодиться, є капітуляція України. У свою чергу українці так само ясно дали зрозуміти, що й далі чинитимуть опір загарбникам.

За прогнозами розвідки, інтенсивність війни зокрема залежатиме від "підтримки російських збройних сил із боку таких держав, як Іран і Північна Корея".

Раніше "Телеграф" розказав, які ще важелі впливу на Росію досі не задіяні та чого очікувати від третього року війни. Свою думку з приводу цього висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.