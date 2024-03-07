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Спрацювала закулісна дипломатія? Україна готувалася до ядерного удару РФ, названо дату

Автор
Інна Дьоміна Інна Дьоміна
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Путін знову почав погрожувати ядерною зброєю Новина оновлена 07 березня 2024, 09:28
Путін знову почав погрожувати ядерною зброєю. Фото Колаж "Телеграфу"

Зараз у Кремлі знову можуть повернутися до своїх планів щодо ядерної провокації

Українські військові вже готувалися до ядерної атаки з боку Росії. Це будо на Великдень у 2022 році. Тоді очікувалося, що російський диктатор Володими Путін влаштує ядерноу провокацію на Яворівському полігоні у Львівській області.

Про це розповів колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов. Подробицями він поділився у коментарі для ТСН.ua.

За словами Селезньова, ймовірно, тоді спрацювала закулісна дипломатія. Главі Кремля пояснили, якими будуть наслідки для РФ і для нього особисто в разі такої провокації. Адже Яворівський полігон розташований неподалік від кордону з Польщею. Фактично полігон із нею межує.

"Щодо варіантів задіяння ядерної зброї….ворог може вчиняти будь-які провокації, зокрема і з задіянням ядерної зброї – це не новина. На Великдень 2022 року багато хто з українських військовослужбовців, які перебували на Яворівському полігоні на Львівщині, був напоготові… Про це було поінформовано моє найближче оточення, я в той час перебував на Яворівському полігоні. Такі сигнали різними каналами надходили.", — розповів він.

Колишній речник Генштабу ЗСУ припустив, що можливо, відтоді щось змінилося і Путін відчув свою невразливість та готовність до реалізації ядерног плану. "Я не став би повністю виключати такий варіант", — зауважив він.

За словами Селезньова, Росія постійно намагається підвищувати ставки, а варіантів підвищення у неї не так уже й багато.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі "поетично" розповіли, в якому разі застосують ядерну зброю.

Теги:
#РФ #Ядерна атака #Яворівський полігон