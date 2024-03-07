Сработала закулисная дипломатия? Украина готовилась к ядерному удару РФ, названа дата

Сейчас в Кремле могут вернуться к своим планам по ядерной провокации

Украинские военные уже готовились к ядерной атаке со стороны России. Это было на Пасху в 2022 году. Тогда ожидалось, что российский диктатор Владимир Путин устроит ядерную провокацию на Яворивском полигоне во Львовской области.

Об этом рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Подробностями он поделился в комментарии для ТСН.ua.

По словам Селезнева, возможно, тогда сработала закулисная дипломатия. Главе Кремля объяснили, каковы последствия для РФ и для него лично в случае такой провокации. Ведь Яворивский полигон расположен недалеко от границы с Польшей. Фактически полигон с ним граничит.

"О вариантах задействования ядерного оружия….враг может совершать любые провокации, в том числе и с задействованием ядерного оружия – это не новость. На Пасху 2022 года многие украинские военнослужащие, находившиеся на Яворовском полигоне на Львовщине, были начеку… Об этом было проинформировано мое ближайшее окружение, я в то время находился на Яворивском полигоне. Такие сигналы по разным каналам поступали», — рассказал он.

Бывший представитель Генштаба ВСУ предположил, что возможно, с тех пор что-то изменилось и Путин почувствовал свою неуязвимость и готовность к реализации ядерного плана. "Я не стал бы полностью исключать такой вариант", — заметил он.

По словам Селезнева, Россия постоянно пытается повышать ставки, а вариантов повышения у нее не так уж много.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле "поэтично" рассказали, в каком случае применят ядерное оружие.