Стає все гарячіше: у ЗСУ назвали ще один напрямок, де ситуація загострилася (мапа)

Росіяни значно збільшили кількість штурмових атак на цій ділянці фронту

ЗСУ повідомили, що ще на одному з відрізків фронту стає "гаряче". Йдеться про Оріхівський напрям.

Про це речник ОСГВ "Таврія" Дмитро Ліховий. Подробиці він поділився в ефірі телемарафону.

"І я звертаю увагу, що гарячим напрямком у нашій зоні відповідальності стає Оріхівський. Там, де ворог намагається зрізати Роботинський виступ. Якщо в попередні дні та тижні там було іноді взагалі 0 штурмових дій противника на добу, іноді 1-3, максимум 5, то за вчорашню добу тут зафіксовано 16 атак противника на захід від села Вербове та в районі села Роботине", — розповів він.

За словами спікера, тут противник розвиває активність подібно до тієї, яку він уже пробував в середині лютого. Тоді ЗСУ змогли дати відсіч російським окупантам.

"Зараз він там робить якісь нові наступальні спроби. І чим більше ворог наступає, тим більше ми знищуємо його живу силу та техніку", — додав Ліховий.

Він додав, що на Запорізькому напрямку ворог намагається наставати квадроциклами. "Ось за вчора ще знищено ще два квадроцикли", — розповів військовий.

Нагадаємо, що військові називають обстановку на Таврійському напрямку складною, але контрольованою.

Із загальної кількості бойових зіткнень на всій лінії фронту в Україні минулої доби переважна більшість цих зіткнень припадає саме на операційну зону ОСГВ "Таврія".

Ліховий каже, що загальні втрати окупантів за минулу добу в операційній зоні ОСГВ "Таврія" склали 389 осіб — це разом убитими та пораненими. 54 одиниці техніки: 3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 ЗПГ, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки.

Раніше "Телеграф" повідомив, що українські військові витіснили окупантів із села Тоненьке Донецької області на захід від Авдіївки. ЗСУ повернули повний контроль над населеним пунктом.