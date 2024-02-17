Официально: украинские военные оставили Авдеевку

Военные заявили, что это было единственное верное решение в сложившихся обстоятельствах в городе

Украинские войска в ночь с 16 на 17 февраля организованно вышли из города Авдеевка в Донецкой области и отступили на заранее подготовленные позиции за городом. Окружение, которое готовили российские террористы, сорвано.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский, подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Тарнавский отметил, что это было единственное верное решение в сложившихся обстоятельствах в Авдеевке

"В соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение. Окружения не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", – написал генерал.

Сырский также сообщил, что украинские войска покинули город. По его словам, это было необходимо, чтобы сорвать попытку оцепления войск и сохранить жизнь личного состава.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах… Жизнь военнослужащих — самая высокая ценность", — отметил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ за сутки, 15 февраля 2024 года, ликвидировали более 700 кафиров в боях на Авдеевском направлении.