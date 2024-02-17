Офіційно: українські військові залишили Авдіївку

Військові заявили, що це було єдине вірне рішення в обставинах, які склалися у місті

Українські війська в ніч з 16 на 17 лютого організовано вийшли з міста Авдіївка у Донецькій області та відступили на заздалегідь підготовлені позиції за містом. Оточення, яке готували російські терористи, зірване.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, підтвердив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Тарнавський відзначив, що це було єдине вірне рішення в обставинах, які склалися в Авдіївці

"Відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", – написав генерал.

Сирський теж повідомив, що українські війська залишили місто. За його словами, це було необхідно, щоб зірвати спробу оточення військ та зберегти життя особового складу.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах… Життя військовослужбовців — найвища цінність", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ за добу, 15 лютого 2024 року, ліквідували понад 700 окупантів у боях на Авдіївському напрямку.