Тяжкі бої вже у місті: Тарнавський зробив нову заяву щодо Авдіївки

За добу ЗСУ відбили понад 30 атак росіян

Станом на вечір 16 лютого у межах Авдіївки тривають важкі бої. Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, практично стираючи місто з лиця землі.

Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. За його словами, ворог кидає на штурм всі резерви та намагається протиснути оборону ЗСУ.

За словами командувача, українська армія продовжує стримувати окупанта, який переважає кількісно в особовому складі, артилерії та авіації.

"З початку доби в районі Авдіївки наші захисники відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів",- зауважив Тарнавський.

Карта Авдіївки станом на вечір 16 лютого 2024 року

За його словами, окрім Авдіївки під артилерійським та мінометним обстрілом противника майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та ін.

Він також додав, що зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони.

"Підкреслюю, пріоритет — збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима", — наголосив Тарнавський.

Також у мережі з'явилися фото окупантів з прапором Росії в районі Авдіївської залізничної лікарні та міському парку.

Окупанти з прапором РФ в Авдіївці

Раніше "Телеграф" писав, що секретар РНБО Олексій Данилов повідомив про ситуацію в Авдіївці.