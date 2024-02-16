"Щойно говорив з Тарнавським": Данилов повідомив про ситуацію в Авдіївці

Авдіївка перетворилася майже на руїни

Армія Російської Федерації продовжує атакувати Україну з метою захоплення нових територій. Зокрема, ситуація в Авдіївці на Донеччині дуже складна.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данилов, повідомляє UNN. Він зазначив, що головне завдання зараз – зберегти життя українських солдатів.

Про ситуацію на фронті Данилов говорив із генералом Тарнавським.

"Те, що стосується ситуації на даній ділянці фронту (Авдіївці — ред.), то вона справді складна. Щойно розмовляв з генералом Тарнавським, ситуація перебуває у дуже складному стані і наше головне завдання — це збереження життя наших військових", — сказав Данилов.

Також він повідомив, що через бомбардування, російські війська перетворили Авдіївку майже на руїни. А ЗСУ за потреби знають, які рішення їм потрібно ухвалювати.

"Ворог на превеликий жаль через постійне бомбардування, застосування КАБів перетворив уже цей населений пункт (Авдіївку — Ред.) майже на руїни. За потреби військові знають, які рішення їм потрібно приймати, наше завдання — їх максимально підтримувати, надавати максимальну допомогу". , – додав секретар РНБО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ за добу, 15 лютого 2024 року, ліквідували понад 700 окупантів у боях на Авдіївському напрямку.