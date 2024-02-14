Авдіївку відрізано від постачання? Військовий пояснив ситуацію

Бої за місто продовжуються

Ситуація під Авдіївкою залишається важкою, але постачання міста хоч і було ускладнене, але не перерізане.

Як розповів в ефірі Еспресо офіцер ЗСУ Дмитро Лазуткін, росіяни взяли під вогневий контроль трасу, якою було зручно підвозити припаси до міста, але це не єдиний логістичний шлях.

"Постачання до Авдіївки, зокрема, відбувається на південь, також є можливість провести евакуацію і постачати боєкомплект. Ситуація важка, її можна назвати "критичною", але зараз триває опір, що завдає шкоди російським військовим", — зазначив він.

Військовослужбовець зазначив, що росіяни атакують місто з кількох напрямків і намагаються обійти коксохімічний завод із південного сходу.

При цьому не припиняються і російські артилерійські обстріли, а авіаудари лише посилюють ситуацію. Зокрема Лазуткін зазначив, що лише минулої доби окупанти скинули на місто 30 керованих авіабомб.

Як повідомлялося раніше, аналітики зазначають, що росіяни взяли під вогневий контроль головний логістичний маршрут, тож в’їзд у місто та виїзд звідти стали небезпечними.

На тлі цього у західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Авдіївка нібито перебуває на межі падіння, а експерти схиляються до думки, що виною цього стала гостра нестача боєприпасів українських військових.