"Только что говорил с Тарнавским": Данилов сообщил о ситуации в Авдеевке

Авдеевка превратилась почти в руины

Армия Российской Федерации продолжает идти в атаку против Украины с целью захвата новых территорий. В частности, ситуация в Авдеевке Донецкой области очень сложная.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает UNN. Он отметил, что главная задача сейчас – сохранить жизни украинских солдат.

О ситуации на фронте Данилов говорил с генералом Тарнавским.

"То, что касается ситуации на данном участке фронта (Авдеевке — ред.), то она действительно сложная. Только что разговаривал с генералом Тарнавским, ситуация находится в очень-очень сложном состоянии и наша главная задача — это сохранение жизни наших военных", — сказал Данилов.

Также он сообщил, что из-за бомбардировок российские войска превратили Авдеевку почти в руины. А ВСУ при необходимости знают, какие решения им нужно принимать.

"Враг к большому сожалению из-за постоянной бомбардировки, применения КАБов превратил уже этот населенный пункт (Авдеевку — Ред.) почти в руины. При необходимости военные знают, какие решения им нужно принимать, наша задача — их максимально поддерживать, оказывать максимальную помощь", – добавил секретарь СНБО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ за сутки, 15 февраля 2024 года, ликвидировали более 700 оккупантов в боях на Авдеевском направлении.