Тяжелые бои уже в городе: Тарнавский сделал новое заявление по Авдеевке

За сутки ВСУ отразили более 30 атак россиян

По состоянию на вечер 16 февраля в пределах Авдеевки идут тяжелые бои. Противник продолжает наносить артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары, практически стирая город с лица земли.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, враг бросает на штурм все резервы и пытается протиснуть оборону ВСУ.

По словам командующего, украинская армия продолжает сдерживать оккупанта, превосходящего количественно в личном составе, артиллерии и авиации.

"С начала суток в районе Авдеевки наши защитники отбили более 30 атак россиян. Агрессор совершил 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов", — отметил Тарнавский.

Карта Авдеевки на вечер 16 февраля 2024 года

По его словам, кроме Авдеевки под артиллерийским и минометным обстрелом противника около 20 окрестных населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и другие.

Он добавил, что с разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны.

"Подчеркиваю, приоритет — сохранение жизни наших бойцов. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима", — подчеркнул Тарнавский.

Также в сети появились фото оккупантов с флагом России в районе Авдеевской железнодорожной больницы и городском парке.

Оккупанты с флагом РФ в Авдеевке

Ранее "Телеграф" писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о ситуации в Авдеевке.