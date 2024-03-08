Ситуація важка: в DeepState розповіли про бої біля Авдіївки та показали актуальну карту

Ворог продовжує тиснути на ЗСУ

Останні дні російські окупанти не припиняють атакувати західніше Авдіївки. Ворог активізувався на кількох ділянках біля міста.

Про це повідомили аналітики DeepState. Зазначається, що один з основних ударів ворога йде на північну частину Бердичів.

"Там противник хоче встановити контроль задля витіснення Сил оборони у західну частину села. В Орлівці ж ворог тисне у східній частині села, щоб повністю ним оволодіти та проводить диверсійні удари південніше Семенівки", — йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики підкреслюють важку ситуацію у селі Тоненьке. За їхніми даними, тут тиск йде з півдня та з півночі населеного пункту. При цьому ворога вдалося вибити з тих хат, де вони вішали свої ганчірки.

"Звісно, зараз вже повним ходом почалося створення нормальних укріплених оборонних рубежів, але на цій ділянці вони мали бути підготовлені завчасно. А сьогодні хлопцям доводиться платити власними кров'ю та життями, щоб виграти цей дорогоцінний час для вибудови "підготовлених рубежів", — підкреслили у DeepState.

Нагадаємо, експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке повідомив, що українські військові витіснили окупантів із села Тоненьке Донецької області на захід від Авдіївки. ЗСУ повернули повний контроль над населеним пунктом.