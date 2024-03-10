Инженеры были заняты: в "Таврии" рассказали, почему не строили оборонительные рубежи в 2023 году

Сейчас строительство идет быстрыми темпами

Новые системы обороны на фронте с учетом требований пехотинцев начали строить еще с декабря и процесс продолжается до сих пор. В 2023 году оборонительные рубежи не строили, потому что инженеры были заняты другими делами ― их привлекали для уничтожения вражеских сооружений.

Это было актуально, ведь Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили контрнаступление. Об этом спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал "Эспрессо".

Почему оборонительные рубежи не начали строить в 2023 году

"Этот процесс продолжается еще с декабря прошлого года и на вопрос, почему он не происходил раньше по линии фронта, ближе к линии боевого столкновения, ответ прост: потому что в прошлом году Украина ввела наступательную операцию и те же саперы, инженеры были привлечены для преодоления враждебных инженерно-фортификационных сооружений", ― объяснил Лиховий.

Сейчас ведутся работы по созданию единого комплекса сооружений на случай наступления врага. Специалисты возводят новые системы в тыловых траншеях и опорных пунктах. Их оборудуют бронекапсулами, бункерами из бетона и огневыми щелями перекрытия.

Новые оборонительные рубежи строят по заказу пехотинцев и представителей механизированных бригад. Они рассказывают, какие им нужны сооружения.

Вторую и третью линию обороны строят с применением специальной техники. Так как строители очень рискуют, такие работы проводят не менее чем в 5 км от линии боевых действий.

Оборонительные рубежи активно строят в Запорожской области. Укрепления сооружают также в Днепропетровской. Там уже собираются оборудовать траншеи, пока возведены лишь "зубы дракона".

Отметим, что интенсивное строительство оборонных рубежей на фронте подтверждает британская разведка. В иностранном ведомстве отметили важность этого шага. Фортификационные сооружения существенно усложнят наступление вражеских войск.

О важности усиления позиций Сил обороны говорил и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, ВСУ должны укреплять рубежи и отбивать атаки врага. Если же скорость возведения фортификационных сооружений будет недостаточной, то фронт будет двигаться на запад.

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