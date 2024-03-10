России будет еще сложнее наступать: в британской разведке указали на позитивный момент для Украины

Все указывает на переход войны на новый этап

Украина ускорила строительство оборонных рубежей сразу на нескольких направлениях. Это существенно снизит возможности российских войск для наступления.

Оборонительные линии Вооруженных сил Украины (ВСУ) состоят из укрепленных позиций, минных полей, рвов, окопов для пехоты и противотанковых "зубов дракона". Об этом Министерство обороны Великобритании информирует в соцсети Х.

"Вполне вероятно, что расширение оборонительных линий уменьшит способность России продвигаться вперед или использовать тактические преимущества в рамках ее текущих наступательных операций", ― говорится в сообщении ведомства.

Укрепление оборонных рубежей указывает на подготовку к изнурительной войне. Если Россия решится прорвать их, то понесет огромные потери.

Отметим, что ранее военный инженер Сергей Тягай рассказал о подготовке Украины к окопной войне. Это значит интенсивное строительство оборонных рубежей на всех направлениях.

Журналист Шинед Бейкер и аналитик Райли Бейли из ISW еще ранее сообщали, что ВСУ перейдут к активной обороне. РФ сложнее атаковать территории, чем их защищать. Поэтому продвижение потребует огромных ресурсов. Дополнительные оборонительные укрепления помогут украинской армии еще больше усложнить продвижение вражеских войск. Это особо важно на фоне недостатка вооружений.

Оборонительные рубежи строят не только на фронте, но и в тылу. Ежедневно укрепляется защита столицы. Не исключено, что враг попытается снова напасть на Киев с севера (с территории страны-соагрессорки Беларуси).

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине обстоят дела с инженерными войсками. Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказал, кто сейчас строит оборонительные рубежи и почему к этому привлекают обычных солдат.