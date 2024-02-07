Украина меняет тактику, продвижение россиян усложнится еще сильнее: СМИ рассказали о деталях

Украина активно окапывается и реализует принцип активной обороны

Украина прибегла к резкому изменению тактики, которая еще сильнее усложнит продвижение России на фронте. В строительство оборонных сооружений на границе с Россией и на линии фронта инвестируется более 500 млн долларов США, что сделает попытки РФ наступать значительно более тяжелыми.

Об этом пишет издание Business Insider. Журналист Шинед Бейкер и аналитик Райли Бейли из ISW заявили, что украинские планы, безусловно, осложнят попытки российского наступления на направлениях, где есть угроза.

"Проблема России в том, что в этой войне труднее атаковать территорию, чем защищать ее. Россия уже испытала трудности со своим продвижением, и эти укрепления, вероятно, сделают ее цели еще более тяжелыми", – сказала эксперт.

Патрик Бери, аналитик британского Университета Бата, сказал, что для обеих сторон оборона сейчас самый легкий вариант, поскольку обе страны имеют одинаковое оружие и у обоих недостаток вооружения. Ситуация могла бы измениться в пользу Украины, если бы задействовано больше западного оружия. А сейчас остается только вариант строительства укрепленных линий.

"Дополнительные укрепления усложнят Россией принятие решений. Без глубокой украинской обороны Россия могла бы продвигаться вперед после захвата определенного места. Но более сильная оборонная линия останавливает это, ограничивая, куда она может идти даже после успеха. Вероятно, это заставит Россию сомневаться, как продвигаться вперед, чтобы захватить территорию", – сказал он.

Украина, к слову, не отказывается от наступления, говорят эксперты. Украинские войска реализуют принцип активной обороны – атакуют, держа оборонительные линии, и выискивают слабые места позиций россиян.

Как писал "Телеграф", Украина занимается сооружением масштабной трехуровневой линии обороны, чтобы усилить оборонные возможности по всем направлениям. На строительство укреплений выделены большие деньги.

Украина уже построила оборонные линии на нескольких ключевых направлениях, а их общая протяженность составляет более тысячи километров. В частности, такие были подмечены возле Лимана, Авдеевки и Купянска. Эти линии являются системой окопов, танковых ловушек и опорных пунктов.