Росії буде ще складніше наступати: у британській розвідці вказали на позитивний момент для України

Все вказує на перехід війни на новий етап

Україна прискорила будівництво оборонних рубежів одразу на кількох напрямках. Це значно знизить можливості російських військ для наступу.

Оборонні лінії Збройних сил України (ЗСУ) складаються із укріплених позицій, мінних полів, ровів, окопів для піхоти та протитанкових "зубів дракона". Про це Міністерство оборони Великобританії інформує у соцмережі Х.

"Ймовірно, що розширення оборонних ліній зменшить здатність Росії просуватися вперед або використовувати тактичні переваги в рамках її поточних наступальних операцій", — йдеться у повідомленні відомства.

Зміцнення оборонних рубежів свідчить про підготовку до виснажливої війни. Якщо Росія зважиться прорвати їх, то зазнає величезних втрат.

Зазначимо, що раніше військовий інженер Сергій Тягай розповів про підготовку України до окопної війни. Це означає інтенсивне будівництво оборонних рубежів на усіх напрямах.

Журналіст Шинед Бейкер та аналітик Райлі Бейлі з ISW ще раніше повідомляли, що ЗСУ перейдуть до активної оборони. РФ складніше атакувати території, аніж їх захищати. Тому просування вимагатиме величезних ресурсів. Додаткові оборонні укріплення допоможуть українській армії ще більше ускладнити просування ворожих військ. Це особливо важливо на тлі нестачі озброєнь.

Оборонні рубежі будують не лише на фронті, а й у тилу. Щодня зміцнюється захист столиці. Не виключено, що ворог спробує знову напасти на Київ із півночі (з території країни-співагресорки Білорусі).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні справи з інженерними військами. Ветеран російсько-української війни Євген Дикий розповів, хто зараз будує оборонні рубежі та чому до цього залучають звичайних солдатів.