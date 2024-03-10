Росія застосувала нову зброю: окупанти обстріляли Мирноград, у місті великі руйнування (фото, відео)

Окупанти поранили понад десять мирних жителів

Під час російської терористичної атаки по Україні в ніч проти 10 березня серйозно постраждав Мирноград (Донецька область). У місті катастрофічні руйнації.

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, окупанти випустили по місту 3 ракети С-300 (пізніше інформація змінилася, читайте нижче). Поранений щонайменше 1 підліток.

В офісі Генпрокурора уточнили, що пораненому підлітку 16 років. Інші постраждалі (5 чоловіків та 5 жінок) віком від 35 до 95 років.

"Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У людей діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибухів пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхових будинків та 27 автомобілів.

Також у мережі вже з’явилися багато відео з місця подій, на них можна побачити катастрофічні наслідки в місті. Так, наприклад, біля однієї з пошкоджених багатоповерхівок можна побачити гігантську вирву від російської ракети.

Місцеві інтернет-пабліки також публікують відео, які були зняті відразу після обстрілу.

Через деякий час у ЗСУ заявили, що, ймовірно, початкова інформація про удар ракетами С-300 була помилковою. За новими даними, це були нові російські авіабомби.

Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У людей діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Речник зазначив, що застосування цих бомб свідчить про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб. Він пояснив, що, ймовірно, нові ворожі бомби є баражуючими.

"Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи, вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", — заявив речник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 9 березня окупанти знову атакували дронами Україну. У Нікопольському районі внаслідок ракетної атаки загинув підліток.