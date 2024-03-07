Під час повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух: подробиці

Окупанти здійснили ракетну атаку по місту

У Сумах під час повітряної тривоги пролунав сильний вибух. Окупанти здійснюють атаку з Курської області Росії.

Про це вдень 7 березня повідомляють кореспонденти "Телеграфу". Вибух пролунав через кілька хвилин після оголошення тривоги у місті.

Зазначимо, що моніторингові Telegram-канали пишуть, що загарбники запустили по Сумах балістичну ракету.

"Суми — влучення ракети С-300", — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з загрозою обстрілів з боку окупантів мешканців усіх областей, які зараз "червоні" на карті повітряних тривог України, залишатимуться у безпечних місцях та не залишатимуть їх до відповідного розпорядження.

Наразі офіційної інформації про подію немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 6 березня російські загарбники вдарили по Одесі, коли там перебував президент Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Як пізніше повідомили ЗМІ, ворожа ракета вибухнула буквально за 500 метрів від кортежу Зеленського та грецької делегації. Ніхто з них не постраждав.