Внаслідок ракетного удару РФ по порту Одеси п'ятеро загиблих, є поранені: подробиці

Що відомо про ракетний терор

У середу, 6 березня, внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси загинуло п’ятеро людей. Наразі ведуться слідчі дії.

Про це повідомив речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук у коментарі "Українській правді". За його словами, зараз встановлюються всі обставини.

"6 березня ворог наніс удар по портовій інфраструктурі міста. Є загиблі в кількості 5 осіб. Ведуться слідчі дії, встановлюються всі обставини чергового воєнного злочину Російської Федерації".

Нагадаємо, що близько 11:00 ранку у місті пролунали вибухи. За попередніми даними, є попадання. Ймовірно, загарбники били по місту балістикою.

У цей момент разом з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом у місті перебував президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що бачив удар РФ по Одесі.

"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч проти 6 березня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під час повітряної тривоги мешканці на Хмельниччині чули звуки вибухів. У межах області сили ППО збили 6 ворожих безпілотників.