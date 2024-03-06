Дісталося і Хмельниччині: через атаку "шахедів" в області є проблеми з електрикою

Знеструмленими залишаються кілька населених пунктів

Росіяни в ніч проти 6 березня атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під час повітряної тривоги мешканці на Хмельниччині чули звуки вибухів.

У межах Хмельниччини сили ППО збили 6 ворожих безпілотників. Про це проінформувала прес-служба Хмельницької ОДА у Telegram.

Влада регіону повідомила, що в результаті атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури. В області є проблеми із електрикою. Знеструмленими залишаються кілька населених пунктів.

Крім того, за інформацією місцевої влади, є пошкодження покрівлі та стелі в одному із приватних будинків. Загиблих та постраждалих немає.

Усі відповідні служби працюють над усуненням нанесених пошкоджень.

Всього ж росіяни за минулу ніч застосували для удару по нашій країні 42 ударні безпілотники, а також 5 зенітних керованих ракет С-300.У Повітряних силах України повідомили, що ракети росіяни запускали з окупованих територій Донецької області.

Раніше "Телеграф" повідомив, що вночі росіяни атакували "шахедами" Суми. У різних частинах міста сталося три прильоти. Є постраждалі та руйнування. Розпочав роботу штаб із ліквідації наслідків російських ударів.