Війна — день 742: росіяни тиснуть на кількох напрямках і масово атакують "шахедами"

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують намагатися тиснути на ряді напрямків, а найбільша кількість атак робиться біля Авдіївки та Мар’їнки. При цьому, за повідомленнями бійців ЗСУ, в деяких місцях в українських захисників спостерігається суттєве покращення ситуації з артилерійськими боєприпасами, а тому вони можуть давати гідну відповідь загарбникам. Своєю чергою обстріл мирних міст не зупиняється ні на добу, так що війна нагадує про себе навіть далеко від лінії фронту.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Одеса перебуває під ударом російських БПЛА. Як і раніше, вони йдуть групами з боку Чорного моря.

Із ситуацією в Україні за 3 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 739: жалоба в Одесі, важкі бої на сході

Інформацію за 4 березня лютого дивіться за посиланням: Війна — день 740: росіяни наступають на сході та півдні, спекотно під Работино та Авдіївкою

Про те, що відбувалося 5 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 741: ЗСУ зупинили просування росіян під Авдіївкою, але вони знайшли нову мету