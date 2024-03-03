Війна — день 739: жалоба в Одесі, важкі бої на сході

Оперативно про головне за добу

Україна відбиває широкомасштабне російське вторгнення вже 739 днів. В Одесі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки дрона житловою багатоповерхівкою минулої ночі. На фронтах ситуація залишається складною: російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, проте ЗСУ стримують противника і завдають значних втрат у живій силі і техніці.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Харківщині наприкінці минулої доби пролунали вибухи. Попередньо, росіяни атакували переробленими ракетами С-300 із Білгородської області РФ.

Нідерланди оголосили про надсилання чергового пакету військової допомоги в Україну.

До його складу увійдуть 22 катери для річкової флотилії України на Дніпрі.

Три з них – швидкісні броньовані десантні катери CB-90. Швеція оголосила, що надішле 10 таких судів.

Із ситуацією в Україні за 29 лютого можна ознайомитися у матеріалі: Війна — день 736: ЗСУ стабілізували фронт під Авдіївкою, але окупанти тиснуть під Мар’їнкою

Інформацію за 1 березня лютого дивіться за посиланням: Війна — день 737: фронт тримається, на Мар’їнському напрямку тяжкі бої

Про те, що відбувалося 2 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 738: російські війська наступають на низці напрямків, ЗСУ обороняються