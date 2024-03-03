Война — день 739: траур в Одессе, тяжелые бои на востоке

Оперативно о главном в сутки

Украина отражает широкомасштабное российское вторжение уже 739 дней. В Одессе объявлен День траура по погибшим в результате атаки дрона по жилой многоэтажке минувшей ночью. На фронтах обстановка остается сложной: российские оккупанты продолжают давить на многих направлениях, однако ВСУ сдерживают противника и наносят наступающим значительный урон в живой силе и технике.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харьковской области в конце прошлых суток прогремели взрывы. Предварительно, россияне атаковали переделанными ракетами С-300 из Белгородской области РФ.

Нидерланды объявили об отправке очередного пакета военной помощи в Украину.

В ее состав войдут 22 катера для речной флотилии Украины на Днепре.

Три из них – скоростные бронированные десантные катера CB-90. Швеция объявила, что пришлет 10 таких судов.

С ситуацией в Украине за 29 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 736: ВСУ стабилизировали фронт под Авдеевкой, но оккупанты давят под Марьинкой

Информацию за 1 марта февраля смотрите по ссылке: Война — день 737: фронт держится, на Марьинском направлении тяжелые бои

О том, что происходило 2 марта, читайте в материале: Война — день 738: российские войска наступают на ряде направлений, ВСУ обороняются