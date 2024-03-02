Война — день 738: российские войска наступают на ряде направлений, ВСУ обороняются

Оперативно о главном в сутки

На календаре 2 марта 2024 года. Начался 738-й день войны против российского террористического режима. Российские войска продолжают наступать на ряде направлений, в том числе на Марьинском, Авдеевском и Работинском. Украинская армия обороняет позиции и наносит большие потери террористам.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские беспилотники были зафиксированы в Сумской и Харьковской областях.

С ситуацией в Украине за 28 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 735: захватчики давят на Марьинском направлении и активизировались на Купянском

Информацию за 29 февраля смотрите по ссылке: Война — день 736: ВСУ стабилизировали фронт под Авдеевкой, но оккупанты давят под Марьинкой

О том, что происходило 1 марта, читайте в материале: Война — день 737: фронт держится, на Марьинском направлении тяжелые бои