Війна — день 738: російські війська наступають на низці напрямків, ЗСУ обороняються

Оперативно про головне за добу

На календарі 2 березня 2024 року. Розпочався 738-й день війни України проти російського терористичного режиму. Російські війська продовжують наступати на низці напрямків, в тому числі на Мар'їнському, Авдіївському та Роботинському. Українська армія обороняє позиції та завдає великих втрат терористам.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські безпілотники було зафіксовано на Сумщині та Харківщині.

Із ситуацією в Україні за 28 лютого можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 735: загарбники тиснуть на Мар’їнському напрямку та активізувалися на Куп’янському

Інформацію за 29 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 736: ЗСУ стабілізували фронт під Авдіївкою, але окупанти тиснуть під Мар’їнкою

Про те, що відбувалося 1 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 737: фронт тримається, на Мар'їнському напрямку важкі бої