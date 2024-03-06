Гаага для путінських воєначальників: Кремль відреагував на рішення МКС

У РФ нагадали, що не є учасниками статуту

У Кремлі відреагували на видачу Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордерів на арешт російських генералів. Рішення прокоментував речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Заяву російської сторони розповсюдили місцеві ЗМІ. У РФ не здивували своєю реакцією.

"Ми не є учасниками статуту, ми не визнаємо це. Ми також знаємо, що там йдуть і різні закриті процеси, які робляться в секреті. Відповідним чином ставимося до таких рішень", — заявив він.

Нагадаємо, що Сергій Кобилаш (командувач далекою авіацією РФ) та Віктор Соколов (командувач Чорноморського флоту РФ) звинувачуються у військових злочинах та злочинах проти людяності, скоєних під час російських масованих обстрілів цивільних людей та об’єктів критичної інфраструктури в Україні у 2022 та 2023 роках.

Раніше "Телеграф" писав, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення Гааги щодо путінських воєначальників. Він наголосив, що кожен російський командир, який віддає накази про завдання ударів по цивільних людях та об’єктах критичної інфраструктури, повинен знати, що справедливість настане.