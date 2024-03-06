Гаага для путинских военачальников: Кремль отреагировал на решение МУС

В РФ напомнили, что не являются участниками статута

В Кремле отреагировали на выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест российских генералов. Решение прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление российской стороны распространили местные СМИ. В РФ не удивили своей реакцией.

"Мы не участники статута, мы не признаем это. Мы также знаем, что там идут и разные закрытые процессы, которые делаются в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", — заявил он.

Напомним, что Сергей Кобылаш (командующий дальней авиацией РФ) и Виктор Соколов (командующем Черноморского флота РФ) обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время российских массированных обстрелов гражданских людей и объектов критической инфраструктуры в Украине в 2022 и 2023 годах.

Ранее "Телеграф" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Гааги относительно путинских военачальников. Он подчеркнул, что каждый российский командир, отдающий приказы о нанесении ударов по гражданским людям и объектам критической инфраструктуры, должен знать, что справедливость наступит.