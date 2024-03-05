Гаага выдала ордер на арест двух топ-военачальников Путина: как звучит обвинение

Они несут ответственность за ракетные удары

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал сразу 2 ордера на арест российских преступников. Ими являются топ-военные РФ.

Об этом сообщается на сайте МУС. Речь идет о Сергее Кобылаше (командующий дальней авиацией РФ) и Викторе Соколове (командующем Черноморского флота РФ).

Кобылаш (слева) и Соколов (справа)

Их обвиняют в нанесении ударов по гражданским объектам, и военном преступлении в виде причинения чрезмерного случайного вреда гражданскому населению или вреда гражданским объектам, а также преступление против человечности в виде бесчеловечных действий согласно статье Римского Статута.

"Есть разумные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления за совершение деяний совместно и через других лиц, отдачу приказа о совершении преступлений и за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием", — говорится в заявлении суда.

Детали

Два ордера на арест были выданы на основании ходатайств, поданных обвинением. Палата предварительного производства II сочла, что имеются разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные подчинёнными ими силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. В течение этого периода В течение этого времени имела место предполагаемая кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям, которые были осуществлены российскими вооруженными силами в нескольких местах на Украине.

"Палата предварительного производства II пришла к выводу, что имеются разумные основания полагать, что предполагаемые удары были направлены против гражданских объектов, а для тех объектов, которые в соответствующий момент могли квалифицироваться как военные объекты, ожидаемый побочный ущерб гражданскому населению был бы явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом. Есть разумные основания полагать, что подозреваемые также несут ответственность за преступление против человечности, которое заключается в других бесчеловечных действиях, умышленно причиняющих большие страдания или серьезное повреждение тела, психического или физического здоровья" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский командир рассказал, как обстреливает многоэтажки в Украине.