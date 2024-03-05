Гаага видала ордер на арешт двох топ-воєначальників Путіна: як звучить обвинувачення

Вони відповідають за ракетні удари

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) видав одразу 2 ордери на арешт російських злочинців. Ними є топ-військові РФ.

Про це повідомляється на сайті МКС. Йдеться про Сергія Кобилаша (командувач дальною авіацією РФ) та Віктора Соколова (командувача Чорноморського флоту РФ).

Кобилаш (ліворуч) та Соколов (праворуч)

Їх звинувачують у завданні ударів по цивільних об’єктах і військових злочинах у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об’єктам, а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею Римського Статуту.

"Є розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини за скоєння діянь спільно та через інших осіб, віддачу наказу про скоєння злочинів та за нездатність здійснювати належний контроль над силами, які перебувають під їх командуванням", — йдеться у заяві суду.

Деталі

Два ордери на арешт було видано на підставі клопотань, поданих звинуваченням. Палата попереднього провадження II визнала, що є розумні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані підпорядкованими ними силами по українській електроенергетичній інфраструктурі в період як мінімум з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року. Протягом цього часу мала місце передбачувана кампанія ударів по багатьох електростанціях та підстанціях, які були здійснені російськими збройними силами у кількох місцях в Україні.

"Палата попереднього провадження II дійшла висновку, що є розумні підстави вважати, що передбачувані удари були спрямовані проти цивільних об’єктів, а для тих об’єктів, які у відповідний момент могли кваліфікуватися як військові об’єкти, очікувана побічна шкода цивільному населенню була б надмірною в порівнянні з очікуваною військовою перевагою. Є розумні підстави вважати, що підозрювані також несуть відповідальність за злочин проти людяності, який полягає в інших нелюдських діях, які навмисне спричиняють великі страждання або серйозне пошкодження тіла, психічного чи фізичного здоров’я", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський командир розповів, як обстрілює багатоповерхівки в Україні.