Окупанти штурмують два напрямки: де на фронті найгарячіші бої (карта)
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Ворог зазнає великих втрат, але все ж таки намагається вибити ЗСУ з позицій
Минулої доби сталося 74 бойові зіткнення. Найбільше атак за цей час було на Авдіївському напрямку, а також на Новопавлівському.
Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу за 5 березня. Наголошується, що українські військові дають відсіч російським окупантам на всіх ділянках фронту.
Так, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність.
На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 28 атак ворога. Це сталося в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Також на Куп’янському напрямку ворог здійснив 7 атак у районах населених пунктів Сіньківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне становище.
Ще 6 атак було на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Лиманському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Наголошується також, що на Херсонському напрямі Сили оборони продовжують утримувати позиції.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав три головні цілі українських захисників після їхнього виходу з Авдіївки у лютому 2024 року.