"Відкриється вікно можливостей у квітні, але...": Дикий назвав два позитивні моменти на фронті та одну проблему

Ситуація з нестачею снарядів, ймовірно, вирішиться вже у квітні

У ситуації на фронті є дві критичні проблеми — особовий склад, тобто мобілізація та боєприпаси. Остання проблема незабаром буде вирішена і це допоможе дати відсіч черговому наступу російських окупантів. В середині весни у загарбників може початися дефіцит бійців, що також є позитивним моментом.

У цей час українським військовим варто було б хитнути ситуацію у свій бік. Але ситуація в тилу показує, що робити це нікому і добре, щоб наші частини змогли на той час просто утримати лінію фронту. Про це в ефірі Radio NV сказав ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Він почав із того, що країни-союзники мають намір купити та передати Україні 800 тис. снарядів.

"800 000 снарядів — це десь на три місяці хороших серйозних боїв. Я маю на увазі на три місяці таких хороших боїв, де можна снаряди не сильно економити. Тобто не так, як зараз, то це мало не на рік, бо зараз воювати дуже некомфортно, коли кожен снаряд іде підрахунок, коли доводиться щоразу вибирати — на цю ціль ми снаряд витрачаємо, а ця нехай ще далі поживе, погуляє, по нас постріляє... Мається на увазі десь на три місяці таких боїв, як ми воювали минулого літа, коли артилерія могла абсолютно спокійно виносити всю їхню артилерію і таке інше.

У нас ці дві критичні проблеми — боєприпасність та особовий склад. І з боєприпасності світло наприкінці тунелю видно, до того ж по обох лініях. Там начебто й у конгресі США є якісь, скажімо, зрушення. Там, скажімо так, настільки все ненадійно, що не будемо поки що надто сподіватися, хоча зрушення начебто є. Але головне, що почали працювати альтернативні шляхи, Європа прокинулася та почала нам щось шукати. Ось ініціатива чеського президента – вже 800 000 снарядів викуповують нам, а я думаю, що процес далі піде", — сказав Дикий.

Він додав, що швидше за все десь у квітні снарядна проблема вирішиться. Поки що незрозуміло, чи розв’яжеться вона так, так треба Україні, чи поїдуть стільки снарядів з американських запасів, чи все-таки будуть лише якісь там обмеженіші поставки. Однак у будь-якому разі такого снарядного голоду як зараз у квітні вже не буде.

"І десь на квітень, як прогнозує Кирило Буданов, і я в цьому випадку абсолютно з ним згоден, десь на квітень видихнуться орки у своєму наступі. Річ у тому, що у них поки що пауза між мобілізаціями, вони не хочуть псувати" ось це релігійне дійство, яке в них називається нібито виборами, ми ж розуміємо, що там ніяких виборів немає, але це певний такий ритуал, при якому росіяни на наступні шість років підтверджують свою вірність государю імператору. не затьмарювати, у них поки що пауза в мобілізації, а ті орки, що воюють зараз проти нас, вони їх дуже інтенсивно витрачають, вони реально їх саме ось як витратний матеріал витрачають.

І я абсолютно згоден з оцінкою Буданова, що десь до квітня чи хоча б на середину квітня, ну реально, навіть за їхніми мірками розпочнеться дефіцит бійців. Це не говорячи вже про дефіцит бронетехніки. Тобто вони видихнуться, їхній наступ зупиниться, побачимо, де вони на той час будуть. Але, де б не були, видихнуться. У цей момент доїжджають снаряди. Тобто десь у квітні відкривається вікно можливостей, коли ми якраз могли б хитнути маятник навпаки у свій бік переходити в наступ громити їх, і нам це було б дуже потрібне", — наголосив військовий.

Водночас Дикий підкреслив, що ситуація в тилу показує, що ймовірно це просто не буде кому робити. Він також додав, що "дай боже, щоб наші частини змогли на той час просто утримати лінію фронту".

У жодному разі навіть до квітня долучити, мобілізувати, підготувати людей вже неможливо.

"На жаль, це вже неможливо. Це хіба сподіватися на те, що зараз, коли ми розмовляємо, у Рекрутингових центрах щось там таке серйозне відбувається. Там справді дещо відбувається", — натякнув Дикий.

На його думку, щоб у квітні перейти до наступу, щоб було вигідно Україні, для цього мобілізаційні закони потрібно було ухвалити десь у листопаді-грудні, а вони не ухвалені навіть зараз. При цьому Дикий каже, що ми вже втрачаємо вікно можливостей і незабаром російські окупанти поповнюватимуть свої лави.

"Якщо навіть прямо першого дня після так званих виборів, тобто 16 березня, вони починають роздавати повістки, то до появи цієї хвилі мобиків на фронті десь чотири місяці. Ну от рахуємо з кінця березня — це у нас кінець квітня, травня, червня, кінець липня, ось грубо кажучи у серпні місяці очікується велика нова хвиля росіян на фронті.

Ось і справді ми на той час могли їх дуже сильно посунути. Ми багато хто, звідки могли їх винести. Може, їм би ця хвиля вже не допомогла. У результаті, оскільки ми провалили нашу мобілізацію, то тепер дай Бог нам набрати достатню кількість захисників, щоб хоча б нормально зустріти цю нову хвилю, яка влітку прикотиться», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський озвучив альтернативне рішення щодо проблеми з боєприпасами в Україні.