"Откроется окно возможностей в апреле, но...": Дикий назвал два позитивных момента на фронте и одну проблему

Ситуация с нехваткой снарядов, вероятно, решится уже в апреле

В ситуации на фронте есть две критические проблемы — личный состав, то есть мобилизация, и боеприпасы. Последняя проблема будет скоро решена и это поможет дать отпор очередному наступлению российских оккупантов. В середине весны у захватчиков может начаться дефицит бойцов, что тоже есть позитивным моментом.

В это время украинским военным следовало бы качнуть ситуацию в свою сторону. Но ситуация в тылу показывает, что делать это будет некому и хорошо, чтобы наши части смогли к тому времени просто удержать линию фронта. Об этом в эфире Radio NV сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий. Он начал с того, что страны-союзники намерены купить и передать Украине 800 тыс. снарядов.

"800 000 снарядов – это где-то на три месяца хороших серьезных боев. Я имею в виду на три месяца таких хороших боев, где можно снаряды не сильно экономить. То есть нет, если да, как сейчас, то это чуть ли не на год. Ну так как сейчас воевать очень некомфортно, когда каждый снаряд идет подсчет, когда приходится каждый раз выбирать — на эту цель мы снаряд расходуем, а эта пусть еще дальше поживет, погуляет, по нам постреляет. Имеется в виду где-то на три месяца таких боев, как мы воевали прошлым летом, когда артиллерия могла абсолютно спокойно выносить всю их артиллерию и так далее.

У нас эти две критические проблемы — боеприпасность и личный состав. И по боеприпасности свет в конце тоннеля видно, притом по обеим линиям. Там вроде и в конгрессе США есть какие-то скажем сдвиги. Там, скажем так, настолько все ненадежно, что не будем пока слишком надеяться, хотя сдвиги как будто есть. Но главное, что начали работать альтернативные пути, Европа проснулась и начала нам что-то искать. Вот инициатива чешского президента – уже 800 000 снарядов выкупают нам, а я думаю, что дальше процесс пойдет. ", — сказал Дикий.

Он добавил, что, скорее всего, где-то в апреле снарядная проблема решится. Пока непонятно, развяжется ли она так, так нужно Украине, поедут ли столько сколько снарядов из американских запасов, или все-таки будут только какие-то там более ограниченные поставки. Однако в любом случае такого снарядного голода как сейчас с апреля уже не будет.

"И где-то на апрель, как прогнозирует Кирилл Буданов, и я в данном случае абсолютно с ним согласен, где-то на апрель выдохнутся орки в своем наступлении. Дело в том, что у них пока пауза между мобилизациями, они не хотят портить себе вот єто религиозное действо, которое у них называется якобы выборами. Мы же понимаем, что там никаких выборов нет, но это определенный такой ритуал, при котором русские на следующие шесть лет подтверждают свою верность государю императору. Вот и они не хотят омрачаться. Чтобы не омрачать, у них пока пауза в мобилизации, а те воюющие сейчас против нас орки они их очень интенсивно тратят. Они реально их именно вот как расходный материал тратят.

И я абсолютно согласен с оценкой Буданова, что где-то до апреля или хотя бы на середину апреля, ну реально, даже по их меркам начнется дефицит бойцов. Это не говоря уже о дефиците бронетехники. То есть они выдохнутся, их наступление остановится, увидим, где они к тому времени будут. Но, где бы ни были, выдохнутся. В этот же момент доезжают снаряды. То есть где-то в апреле открывается окно возможностей, когда мы как раз могли бы качнуть маятник наоборот в свою сторону переходить в наступление громить их, и нам это было бы очень нужно", — подчеркнул военный.

В то же время Дикий подчеркнул, что ситуация в тылу показывает, что вероятно это просто некому будет делать. Он также добавил, что "дай боже чтобы наши части смогли к тому времени просто удержать линию фронта".

В любом случае даже до апреля приобщить, мобилизовать, подготовить людей уже невозможно.

"К сожалению, это уже невозможно. Это разве надеяться на то, что сейчас, когда мы разговариваем, в Рекрутинговых центрах что-то там такое серьезное происходит. Там действительно кое-что происходит", — намекнул Дикикй.

По его мнению, чтобы в апреле перейти к наступлению, чтобы было выгодно Украине, для этого мобилизационные законы нужно было принять где-то в ноябре-декабре, а они не приняты даже сейчас. При этом Дикий говорит, что мы уже упускаем окно возможностей и скоро российские оккупанты будут пополнять свои ряды.

"Если даже прямо в первый день после так называемых выборов, то есть 16 марта, они начинают раздавать повестки, то до появления этой волны мобиков на фронте где-то четыре месяца. Ну вот считаем с конца марта – это у нас конец апреля, мая, июня, конец июля, вот грубо говоря в августе месяце можно ожидать большую новую волну россиян на фронте.

Вот и в самом деле мы к тому времени могли их очень уж сильно подвинуть. Мы многие, откуда могли их вынести. Может, им бы эта волна уже и не помогла. В результате поскольку мы провалили нашу мобилизацию, то теперь дай Бог нам набрать достаточное количество защитников чтобы хотя бы нормально встретить эту новую волну которая летом прикатится", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил альтернативное решение по проблеме с боеприпасами в Украине.