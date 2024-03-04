Враг усиленно атакует на двух направлениях: какая сейчас ситуация на фронте (карта)

Противник пытается выбить ВСУ с занятых позиций

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. На Авдеевском и Новопавловском направлениях по-прежнему продолжаются саміе интенсивніе атаки врага.

Украинские военные продолжают сдерживать российских оккупантов на ряде направлений. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 4 марта.

В то же время противник пытается выбить ВСУ с занятых позиций, несмотря на большие потери.

Так, на Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там захватчики более 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении воины отразили 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Купянском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, безуспешно пытаясь улучшить свое тактическое положение.

Также еще 5 атак отражены на Бахмутском направлении. Это произошло в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

Еще 5 атак отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны и Верхнекаменского Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

И на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Напомним, ранее "Телеграф" писало том, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал три главных цели украинских военных после выхода из Авдеевки.