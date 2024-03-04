Ворог посилено атакує на двох напрямках: яка зараз ситуація на фронті (карта)

Противник намагається вибити ЗСУ із зайнятих позицій

Минулої доби сталося 78 бойових зіткнень. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках, як і раніше, тривають найінтенсивніші атаки ворога.

Українські військові продовжують стримувати російських окупантів на низці напрямків. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 4 березня.

Водночас противник намагається вибити ЗСУ із зайнятих позицій, незважаючи на великі втрати.

Так, на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки на Донеччині. Там загарбники понад 30 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку воїни відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Першотравневе, Невельське Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Сіньківка, Табаївка Харківської області, безуспішно намагаючись покращити своє тактичне становище.

Також ще 5 атак відбито на Бахмутському напрямку. Це сталося у районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

Ще 5 атак відбито на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Верхньокам’янського Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 3 невдалі атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

І на Херсонщині Сили оборони продовжують утримувати позиції. Противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писало про те, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав три головні цілі українських військових після виходу з Авдіївки.