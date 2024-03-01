"Не виключено, що доведеться відходити...": названо три цілі ЗСУ після виходу з Авдіївки

Українським воїнам необхідно робити так, щоб ворог ніс якомога більші втрати

Після виходу з Авдіївки українські військові мають три основні цілі. Їхнє виконання дасть можливість зупинити просування російських окупантів на цьому напрямі.

Про це військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів в інтерв’ю УНІАНу. За його словами, не виключено, що нашим військовим доведеться відійти до наступної лінії оборони.

"Зараз наші сили стабілізують лінію оборони і виконуватимуть такі завдання, щоб завдавати якомога більших втрат ворогові і зупиняти його просування. Чи вдасться це зробити на цій лінії оборони? Сподіваюся. Але не виключено, що доведеться відходити на наступну лінію, яка зараз активно будується та зміцнюється. Це покажуть лише бойові дії", — сказав Мусієнко.

Наразі ЗСУ сконцентровані на основних комплексних завданнях. Військовий експерт розповів про них детальніше:

"Перша — це в межах тих сил і засобів, які ми маємо, зупинити просування ворога і завдавати йому максимальних втрат. Друга — це максимальний акцент на добудову оборонних рубежів, фортифікаційних споруд… Третя — це зменшення авіаційного компонента ворога".

Мусієнко також пояснив, чому так важливе знищення російської авіації. За його словами, у такий спосіб загарбники не зможуть завдавати ударів КАБами.

"Щоб вони не завдавали ударів КАБами. Адже якщо вони зможуть це робити, буде лише питання часу, коли вони рознесуть будь-які оборонні рубежі. На цьому зараз треба концентруватися, і це зараз відбувається", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат України Тетяна Устинова назвала міста, які російські окупанти можуть захопити після Авдіївки.