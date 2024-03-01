"Не исключено, что придется отходить...": названы три цели ВСУ после выхода из Авдеевки

Украинским воинам необходимо делать так, чтобы враг нес как можно большие потери

После выхода из Авдеевки у украинских военных есть три основных цели. Их выполнение даст возможность остановить продвижение российских оккупантов на этом направлении.

Об этом военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал в интервью для УНИАН. По его словам, не исключено, что нашим военным придется отойти на следующую линию обороны.

"Сейчас наши силы стабилизируют линию обороны и будут выполнять такие задачи, чтобы наносить как можно большие потери врагу и останавливать его продвижение. Удастся ли это сделать на этой линии обороны? Надеюсь. Но не исключено, что придется отходить на следующую линию, которая сейчас активно строится и укрепляется. Это покажут только боевые действия", — сказал Мусиенко.

Сейчас ВСУ сконцентрированы на основных комплексных задачах. Военный эксперт рассказал о них детальнее:

"Первая — это в пределах тех сил и средств, которые у нас есть, остановить продвижение врага и наносить ему максимальные потери. Вторая — это максимальный акцент на достройку оборонительных рубежей, фортификационных сооружений… Третья — это уменьшение авиационного компонента врага".

Мусиенко также объяснил, почему так важно уничтожение российской авиации. По его словам, таким образом захватчики не смогут наносить удары КАБами.

"Чтобы они не наносили удары КАБами. Ведь если они смогут это делать, будет лишь вопросом времени, когда они разнесут любые оборонительные рубежи. На этом сейчас надо концентрироваться, и это сейчас происходит", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Украины Татьяна Устинова назвала города, которые российские оккупанты могут захватить после Авдеевки.