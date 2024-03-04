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Війна — день 740: росіяни наступають на сході та півдні, жарко під Роботино та Авдіївкою

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Бої за Україну продовжуються Новина оновлена 04 березня 2024, 00:08
Бої за Україну продовжуються. Фото Колаж "Телеграфу"

Оперативно про головне за добу

Сьогодні 4 березня 2024 року. Україна відбиває широкомасштабне російське вторгнення вже 740 днів. Ситуація на фронтах складна, але контрольована: російські терористи рвуться в наступ, але українські війська тримають позиції та відбивають атаки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські безпілотники не фіксуються. Активності авіації терористів в небі також немає.

Інформацію за 1 березня лютого дивіться за посиланням: Війна — день 737: фронт тримається, на Мар’їнському напрямку тяжкі бої

Про те, що відбувалося 2 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 738: російські війська наступають на низці напрямків, ЗСУ обороняються

Із ситуацією в Україні за 3 березня можна ознайомитися у матеріалі: Війна — день 739: жалоба в Одесі, важкі бої на сході

Теги:
#Україна #Росія #Війна