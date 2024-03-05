У Повітряних силах пояснили, чому в Одесі ППО не збиває усі шахеди

На підступах до міста важко працювати

У ніч вівторка, 5 березня, Одеса потрапила під чергову атаку ворожими дронами, у місті пролунало багато вибухів. Специфічне географічне розташування Одеси не завжди дає можливість протиповітряній обороні перехопити російські ракети та дрони.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він також зауважив, що запуск шахедів з Криму або інших південних регіонів негативно впливає на результативність роботи ППО.

"На жаль, не вдається нищити усі безпілотники, якими атакує Росія з півдня. Зокрема, з окупованого Криму, а також із Приморсько-Ахтарська завдають ударів. Цього разу Балаклава, саме звідти були запущені безпілотники", – сказав речник Повітряних сил.

За його словами, в Одесі велика кількість будинків та інфраструктури, які розташовані на узбережжі Чорного моря. Саме це й ускладнює роботу ППО.

"Розташування протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це спричинено його географічним розташуванням", – заявив Ігнат.

Раніше "Телеграф" писав, що під час нічної атаки 5 березня в Одесі є прильоти та збито 18 дронів силами ППО.