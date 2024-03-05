У росіян більше немає монополії на авіаудари, але радіти рано: про що свідчить застосування ЗСУ французьких бомб

Кількість застосувань авіабомб росіянами та ЗСУ незрівнянно

Україна, ймовірно, вперше застосувала кориговані авіабомби AASM Hammer ("Молот") французького виробництва. Це підриває монополію росіян на застосування далекобійних авіаційних бомб, проте показує, що ЗСУ такої зброї явно недостатньо.

Як говориться в матеріалі Forbes, Україна може отримувати близько 50 таких "Молотів" на місяць від Франції, але біда полягає в тому, що росіяни можуть застосовувати близько 100 подібних бомб на день.

Хоча російські аналоги поступаються французькою у дальності ураження (40 кілометрів проти 70), але цього все одно достатньо, щоб руйнувати передові українські укріплення та завдавати ударів по прифронтових містах.

У матеріалі йдеться про те, що вийти на паритет у застосуванні КАБ на полі бою Україна ніколи не зможе, якщо залишиться без допомоги США, оскільки допомога Європи в цьому плані виглядає дуже обмеженою.

Зазначається, що ЗСУ вже мали можливість застосовувати на полі бою американські КАБ JDAM із дальністю ураження до 40 кілометрів, проте їх постачання припинилося після того, як проросійські республіканці в Конгресі заблокували допомогу Україні ще у жовтні минулого року.

Видання наголошує, що наразі Росія має величезну перевагу над Україною у повітряній та наземній вогневій міці, а без допомоги США ЗСУ залишилися без сотень тисяч снарядів.

"Очевидний урок для противників російської агресії полягає в тому, що Сполучені Штати з їхньою потужною економікою та оборонно-промисловою базою залишаються незамінними. Так, Франція, Чехія та інші європейські країни можуть постачати Україні ті типи боєприпасів, які їй потрібні для самооборони. Але не у достатніх кількостях і не досить швидко", — наголошується в матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таке КАБ AASM Hammer, а також писав про характеристики американської бомби JDAM.