Помстилися за дітей в Одесі: ЗСУ завдали прицільного удару по окупантах у Херсонській області (відео)

Пілоти виконали роботу на найвищому рівні

Українські військовослужбовці 4 березня завдали прицільного удару керованою авіабомбою по пункту росіян на тимчасово окупованій території Херсонської області. На снаряді було послання для ворожої армії, з якого стає зрозуміло, що ця атака була помстою за загибель невинних дітей в Одесі.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук опублікував відео у Телеграм. Він подякував пілотам за успішну бойову роботу.

На відео можна помітити момент вибуху та різке задимлення. Керована авіабомба чітко потрапила в ціль.

Командувач Повітряних сил опублікував відео

На снаряді, який ударив по окупантах, видно напис. Українські військовослужбовці помстилися за дітей, які загинули в Одесі через ворожий безпілотник.

На абіабомбі було послання для ворожої армії

Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня російський дрон влетів у багатоповерховий будинок. Пошуково-рятувальні роботи проводили до вечора 3-го числа. Нічний ворожий удар забрав життя 12 людей, серед них 5 дітей. Молодшій дитині було лише 4 місяці, а старшій – майже 10 років.

Серед загиблих виявилася родина колишніх військовослужбовців Кравець. Олег та Тетяна познайомилися на службі. У жінки вже було троє дітей, але вони не стали на заваді сімейному щастю. Нещодавно у пари народилася спільна дитина, дочка Ліза. Їй було лише 7 місяців.

Тієї жахливої ночі загинула вся родина, крім старшого сина Тетяни. Він гостював у бабусі з дідусем. Раніше "Телеграф" опублікував фотографії родини Кравець.