Росіяни скинули авіабомбу на центр Курахового: багато постраждалих та руйнувань (фото)

Знову під ворожий удар потрапили будинки звичайних українців

У неділю, 3 березня, росіяни вдарили по Кураховому Донецької області, за попередніми даними вони скинули керовану авіабомбу. 15 багатоквартирних будинків отримали пошкодження, постраждали 16 людей.

Двоє з них перебувають у важкому стані, всі потребуючі отримали допомогу від медиків. Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Телеграм.

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Обстріл Курахового 03.03

Ворог скинув авіабомбу вдень. Вона впала в центрі міста, в результаті щонайменше 15 багатоквартирних будинків отримали пошкодження.

На даний момент відомо про 16 постраждалих. З них двоє перебувають у тяжкому стані. Усім було надано медичну допомогу, постраждалих до лікарні супроводжували поліцейські групи "Білий ангел". Про загиблих не повідомляється.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів та рятувальники. Є також представники місцевої влади.

В Офісі Генпрокурора уточнили, що о 14:35 росіяни, за попередніми даними, скинули на Курахове КАБ-500. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Зазначимо, що напередодні ворог обстріляв Курахівську громаду з артилерії. Через ворожий удар постраждала одна людина.

Для довідки: Курахове — це невелике місто в Покровському районі Донецької області. За даними на 2022 рік, у ньому проживало трохи менше ніж 19 тисяч осіб. Його заснували ще у 1936 році як селище для енергетиків, і воно розвивалося швидкими темпами. Через Курахове проходить траса Донецьк-Запоріжжя. Це найголовніша артерія міста. На цей час Курахове є прифронтовим містом. До окупованого Донецька напряму всього 39 км.

Курахове знаходиться недалеко від Донецька

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія почала рідше скидати авіабомби на півдні України. Вона змінила тактику використання авіації.