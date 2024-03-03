Росіяни скинули авіабомбу на центр Курахового: багато постраждалих та руйнувань (фото)
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Знову під ворожий удар потрапили будинки звичайних українців
У неділю, 3 березня, росіяни вдарили по Кураховому Донецької області, за попередніми даними вони скинули керовану авіабомбу. 15 багатоквартирних будинків отримали пошкодження, постраждали 16 людей.
Двоє з них перебувають у важкому стані, всі потребуючі отримали допомогу від медиків. Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Телеграм.
Обстріл Курахового 03.03
Ворог скинув авіабомбу вдень. Вона впала в центрі міста, в результаті щонайменше 15 багатоквартирних будинків отримали пошкодження.
На даний момент відомо про 16 постраждалих. З них двоє перебувають у тяжкому стані. Усім було надано медичну допомогу, постраждалих до лікарні супроводжували поліцейські групи "Білий ангел". Про загиблих не повідомляється.
На місці події працюють співробітники правоохоронних органів та рятувальники. Є також представники місцевої влади.
В Офісі Генпрокурора уточнили, що о 14:35 росіяни, за попередніми даними, скинули на Курахове КАБ-500. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Зазначимо, що напередодні ворог обстріляв Курахівську громаду з артилерії. Через ворожий удар постраждала одна людина.
Для довідки: Курахове — це невелике місто в Покровському районі Донецької області. За даними на 2022 рік, у ньому проживало трохи менше ніж 19 тисяч осіб. Його заснували ще у 1936 році як селище для енергетиків, і воно розвивалося швидкими темпами. Через Курахове проходить траса Донецьк-Запоріжжя. Це найголовніша артерія міста. На цей час Курахове є прифронтовим містом. До окупованого Донецька напряму всього 39 км.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія почала рідше скидати авіабомби на півдні України. Вона змінила тактику використання авіації.