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Россияне сбросили авиабомбу на центр Курахово: много пострадавших и разрушений (фото)

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Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Последствия обстрела
Последствия обстрела. Фото Коллаж "Телеграфа"

Снова под вражеский удар попали дома обычных украинцев

В воскресенье, 3 марта, россияне ударили по Курахово Донецкой области, по предварительным данным сбросили управляемую авиабомбу. 15 многоквартирных домов получили повреждения, пострадали 16 человек.

Двое из них находятся в тяжелом состоянии, все нуждающиеся получили помощь от медиков. Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в Телеграм.

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Обстрел Курахово 03.03

Враг сбросил авиабомбу днем. Она упала в центре города, в итоге минимум 15 многоквартирных домов получили повреждения.

На данный момент известно о 16 пострадавших. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Всем была оказана медицинская помощь, пострадавших в больницу сопровождали полицейские группы "Белый ангел". О погибших не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Присутствуют также представители местной власти.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что в 14:35 россияне, по предварительным данным, скинули на Курахово КАБ-500. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Последствия обстрела Курахово 3 марта
Последствия обстрела Курахово 3 марта 2024 года
Последствия обстрела Курахово 3 марта 2024
Последствия обстрела Курахово 3 марта 2024
Последствия обстрела Курахово 3 марта 2024
Последствия обстрела Курахово 3 марта 2024

Отметим, что накануне враг обстрелял Кураховскую общину из артиллерии. Из-за вражеского удара пострадал один человек.

Для справки: Курахово — это небольшой город в Покровском районе Донецкой области. По данным на 2022 год, в нем проживало чуть менее 19 тысяч человек. Его создали в 1936 году как поселок для энергетиков, и он развивался быстрыми темпами. Через Курахово проходит трасса Донецк-Запорожье. Это главная артерия города. На данный момент от Курахово является прифронтовым городом. А к оккупированному Донецку по прямой всего 39 км.

Курахово на карте Украины
Курахово находится недалеко от Донецка

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия стала реже сбрасывать авиабомбы на юге Украины. Она сменила тактику использования авиации.

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#Донецкая область #Обстрел #Курахово