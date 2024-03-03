Россияне сбросили авиабомбу на центр Курахово: много пострадавших и разрушений (фото)

Снова под вражеский удар попали дома обычных украинцев

В воскресенье, 3 марта, россияне ударили по Курахово Донецкой области, по предварительным данным сбросили управляемую авиабомбу. 15 многоквартирных домов получили повреждения, пострадали 16 человек.

Двое из них находятся в тяжелом состоянии, все нуждающиеся получили помощь от медиков. Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил в Телеграм.

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Обстрел Курахово 03.03

Враг сбросил авиабомбу днем. Она упала в центре города, в итоге минимум 15 многоквартирных домов получили повреждения.

На данный момент известно о 16 пострадавших. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Всем была оказана медицинская помощь, пострадавших в больницу сопровождали полицейские группы "Белый ангел". О погибших не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Присутствуют также представители местной власти.

В Офисе Генпрокурора уточнили, что в 14:35 россияне, по предварительным данным, скинули на Курахово КАБ-500. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Отметим, что накануне враг обстрелял Кураховскую общину из артиллерии. Из-за вражеского удара пострадал один человек.

Для справки: Курахово — это небольшой город в Покровском районе Донецкой области. По данным на 2022 год, в нем проживало чуть менее 19 тысяч человек. Его создали в 1936 году как поселок для энергетиков, и он развивался быстрыми темпами. Через Курахово проходит трасса Донецк-Запорожье. Это главная артерия города. На данный момент от Курахово является прифронтовым городом. А к оккупированному Донецку по прямой всего 39 км.

Курахово находится недалеко от Донецка

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россия стала реже сбрасывать авиабомбы на юге Украины. Она сменила тактику использования авиации.