Россия сменила тактику использования авиации на юге Украины: Гуменюк рассказала подробности

Враг не чувствует своего превосходства в воздухе

Россия за последнюю неделю изменила тактику использования авиации на южном участке фронта, теперь самолеты приближаются к акватории Черного и Азовского морей лишь для запуска ракет. За этот период враг выпустил одну управляемую авиабомбу, которая упала на открытой площади.

В результате обстрела никто из людей не пострадал, разрушений тоже нет. Об этом начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

Угрозы Путина Западу: снова пугает ядерным оружием

Россияне сменили тактику применения авиации на юге Украины

"Они [россияне] переориентируют ее на пребывание над акваторией морей — Азовского или Черного. Только оттуда применяют пуски ракет. То есть средства авиационного поражения продолжают применять, но несколько иные. Управляемые авиабомбы не применяют уже в течение нескольких суток", — объяснила Гуменюк.

Она отметила, что авиабомбу скинули в момент, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили очередной вражеский самолет Су на востоке. Тогда же тактическая авиация сгруппировалась и вернулась на базу.

Отметим, что в феврале 2024 года ВСУ уничтожили 13 российских самолетов. Причем, три сбили за один день — 29 числа.

Немного раньше, 23 февраля, Силы обороны сбили самолет А-50, уже второй за последние два месяца. Он используется врагом для разведки и подготовки ударов. Поэтому это большой успех для Украины.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что самолетов Су-34 России может хватить еще на несколько месяцев. Конечно, если ВСУ будет и дальше их "минусовать" с такой же интенсивностью.

Ранее "Телеграф" информировал, сможет ли Россия расконсервировать старые А-50. Об этом высказался спикер Воздушных сил Юрий Игнат.